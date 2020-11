Beccato a vendere droga in piazza San Francesco: arrestato In manette un 21enne già noto alle forze dell'ordine

E’ stato sorpreso a vendere droga in piazza San Francesco a Salerno. R.S, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile nel pomeriggio di ieri. Secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo è stato beccato mentre si faceva consegnare 20 euro, in cambio probabilmente di una dose. Nel corso della perquisizione personale gli agenti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e 480 euro in contanti, oltre una banconota da 20 euro falsa. Il tutto è stato sequestrato e il 21enne condotto presso il carcere di Salerno, in attesa del giudizio di convalida.