Salerno, uomo accoltellato nel quartiere Pastena Il ferito è stato trasportato al Ruggi, indagini in corso della Polizia

Un uomo nel pomeriggio è stato accoltellato nel quartiere Pastena a Salerno. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca che lo hanno trasportato all'ospedale “Ruggi” di Salerno. L'uomo, da quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto in via Gherardo degli Angeli, nel quartiere Santa Margherita. Indagini in corso da parte degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno.