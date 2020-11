Litiga con il suocero e lo accoltella: arrestato ventenne Il 45enne non avrebbe accettato la notizia della gravidanza della figlia

Ha litigato con il suocero e lo ha poi accoltellato, l'uomo non avrebbe accettato la sua relazione sentimentale con la figlia e la notizia di una gravidanza. Per questo motivo un 20enne salernitano è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per droga e lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, denunciato anche per evasione dagli arresti domiciliari.

Si trova ora in carcere a Fuorni. L’aggressione si è verificata ieri sera in via Gherardo degli Angeli, nel quartiere di Pastena, dove il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, si è incontrato con il suocero 45enne nei pressi della sua abitazione per un chiarimento. La discussione sarebbe poi degenerata fino all'accoltellamento.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato il 20enne. Durante la perquisizione in casa del ragazzo gli agenti avrebbero trovato e sequestrato l’arma usata ma anche varie dosi di droga (cocaina, eroina ed occorrente per confezionamento in dosi) per circa 17 grammi complessivi ed una pistola ad aria compressa a basso potenziale. Il 45enne, soccorso dalla Croce Bianca è stato ricoverato in ospedale per una ferita lacero-contusa al fianco, ma non è in pericolo di vita.