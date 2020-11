Contrasto al Covid, la polizia rafforza i controlli in strada Più uomini lungo le arterie di collegamento: multato anche un autista bus senza mascherina

Potenziati in queste ore i controlli da parte della polizia stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale. L'obiettivo è arginare l'emergenza epidemiologica in atto. La Direzione polstrada salernitana, recependo le indicazioni del questore e del Compartimento Campania e Basilicata, ha messo in campo una serie di verifiche per chi si sposta.

Diversi i controlli già in corso e decine gli automobilisti fermati. Multato anche l'autista di un bus che è stato sorpreso dagli agenti senza mascherina.