Droga, arrestati tre pusher e sequestrati 22 chili di hashish Duro colpo allo spaccio da parte dei carabinieri di Salerno: presi due uomini e una donna

Brillante operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno che hanno arrestato tre spacciatori tra Eboli e Bellizzi. Si tratta di due uomini e una donna, sorpresi in flagranza di reato, che dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di detenzione abusiva di munizioni per armi da fuoco.

I tre indagati sono stati trovati in possesso di ben 22 chili di hashish (in parte già frazionato in dosi) e 26 cartucce calibro 12, 357 e 38 special. In manette sono finiti un 50enne di Eboli e due coniugi residenti a Bellizzi: un 44enne originario di Salerno e la moglie di 38 anni.

I carabinieri sono entrati in azione nei pressi del distributore "Full Petrol" di Eboli dove i militari hanno rinvenuto una sacca con 8 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi e confezionati in buste sottovuoto da 1 kg ciascuna.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperati altri 13 chili di hashish (con la stessa suddivisione), un bilancino di precisione e le munizioni. Uno dei tre indagati dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e distruzione di oggetti sequestrati. Gli uomini si trovano ora in una cella del carcere di Fuorni, mentre la donna è ai domiciliari.