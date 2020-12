Due evasi e un ricercato: tre arresti in 12 ore a Salerno Potenziati i controlli dei carabinieri

Controlli potenziati da parte dei carabinieri di Salerno per il controllo del rispetto delle normative antiCovid e contrasto all'illegalità. L’aumento dei controlli ha portato a ben tre arresti in poco più di 12 ore. Si tratta di due evasi e di un ricercato poiché destinatario di misura cautelare.

Nella tarda serata del 4 dicembre S.A. , 38 enne di Castellammare di Stabia residente a Gragnano, agli arresti domiciliari e destinatario di ordinanza di custodia cautelare per il reato di “maltrattamenti in famiglia”, è stato beccato dai carabinieri a Salerno. A distanza di poche ore, nella mattina di ieri, durante il controllo delle vie del centro storico, i militari hanno fermato e arrestato P.V. , 54enne già noto alle forze dell'ordine, evaso dalla detenzione domiciliare. Il 54 enne è stato riportato presso il suo domicilio in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria. Infine, dopo nemmeno un’ora, è stato identificato il 17enne salernitano B.F.P., ricercato poiché fuggito da una comunità del casertano dove era ristretto. Il ragazzo è stato nuovamente associato alla comunità in attesa di nuovi pronunciamenti giudiziari.