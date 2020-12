Rispetto delle norme antiCovid: 164 multe nel Salernitano Il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine: sanzionati 18 esercizi pubblici

Nell'ultima settimana di "area rossa" sono state controllate in provincia di Salerno 6997 persone e 4515 veicoli. Nel corso delle verifiche delle per il rispetto delle normative anticovid sono stati sanzionati 164 cittadini per una serie di infrazioni, tra le quali il mancato uso della mascherina, il consumo di bevande e alimenti nelle adiacenze degli esercizi pubblici e la violazione al divieto di uscire dal comune di residenza senza valide giustificazioni.

Le forze dell'ordine hanno poi controllato 2428 esercizi pubblici. Di questi, 18 sono stati multati per aver trasgredito il divieto di somministrare bevande ed alimenti. Per tre degli esercizi sanzionati è stata disposta anche la chiusura temporanea.

Anche con il passaggio della regione Campania nella zona arancione proseguiranno i controlli da parte delle forze dell'ordine volti a garantire il rispetto delle misure di contenimento previste per tale area e delle misure generali già indicate dalla normativa vigente.