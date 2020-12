"Hanno ucciso un cane", indagini in corso a Colliano Nuovi controlli e nuove sanzioni da parte delle guardie zoofile ambientali Accademia Kronos

Prosegue senza sosta l'attività a tutela dell'ambiente e degli animali da parte del personale in servizio presso il nucleo guardie giurate zoofile ambientali AK di Salerno ed Avellino. Nel mirino dei controlli degli oltre 15 agenti impegnati nel corso di questo fine settimana diversi comuni dell'Avellinese e del Salernitano. In particolare, in provincia di Salerno sono stati attenzionati i comuni di Valva e Colliano, ma le verifiche hanno riguardato anche diverse aree nella Riserva Foce Sele Tanagro.

Nel corso controlli sono stati sanzionati alcuni pastori sia per non aver provveduto a inserire i microchips ai cani impiegati per il controllo dei greggi sia per la mancata iscrizione all'anagrafe canina. Una situazione molto più complessa, sulla quale sono attualmente in corso indagini, si sarebbe verificata nel comune di Colliano dove gli agenti, oltre a sanzionare alcune persone, sono stati informati della presunta uccisione di un cane. Immediatamente sono scattate le indagini che si spera possano consentire di accertare nel più breve tempo possibile la veridicità di quanto segnalato.

Mirati controlli sono stati effettuatu anche nella Riserva Foce Sele Tanagro, ed in particolare nella fascia della pineta da Eboli sino a Capaccio, al fine di controllare eventuali attività di raccolta dei tartufi e pigne ma anche del taglio abusivo di alberature ed abbandono di rifiuti. Diverse le sanzioni elevate, per un totale di oltre 3mila euro.