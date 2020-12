Salerno, nascondeva crack nella manica del giubbino: arrestato E' finito agli arresti domiciliari un 33enne già noto alle forze dell'ordine

Gli hanno trovato nella manica del giubbino 6 dosi di crack, arrestato dagli agenti di polizia A.A. , 33enne di Salerno, già noto alle forze dell'ordine. Nel mirino dei controlli degli agenti il quartiere Carmine. Nel pomeriggio di sabato, i falchi della squadra mobile insospettiti dall'atteggiamento del giovane che avrebbe cercato di allontanarsi frettolosamente alla vista degli agenti, lo hanno raggiunto e sottoposto ad una perquisizione. Secondo quando riportato, nascosti nella manica del suo giubbino sono stati trovati sei involucri di crack. Gli agenti hanno poi proceduto ad una perquisizione della sua abitazione dove hanno trovato dell'hashish in camera da letto. La droga è stata sequestrata e il 33enne arrestato in flagranza di reato. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.