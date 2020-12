Salerno, ricettazione: arrestati 4 ucraini in pieno centro In loro possesso 30 portafogli ancora etichettati e due canne da pesca

Nel pomeriggio di domenica un velocissimo intervento di due autoradio della Sezione Radiomobile Carabinieri di Salerno ha consentito di bloccare 4 ucraini, 3 uomini e 1 donna, mentre armeggiavano con diversa merce di provenienza illecita. Una telefonata di un privato cittadino al “112” ha segnalato la presenza di 4 persone dall’atteggiamento sospetto nel centro di Salerno.

In pochi minuti due autoradio sono intervenute ed hanno bloccato i 4, tutti incensurati e non ancora noti alle Forze dell’Ordine. In loro possesso quasi 30 portafogli ancora etichettati e due canne da pesca: vani i tentativi di sbarazzarsi della merce alla vista dei Carabinieri. I 4 sono stati compiutamente identificati e, per uno di loro irregolare sul territorio nazionale, si sono attivate le relative pratiche immigratorie.

I quattro sono stati denunciati per ricettazione della merce, non potendo dimostrare che la stessa sia stata da loro direttamente asportata.