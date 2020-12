Terrore a Minori per il crollo di un vecchio edificio I materiali hanno invaso l’alveo del fiume Reginna Minor, chiusa via Pioppi

Si sono vissuti istanti di terrone questo pomeriggio a Minori, in Costiera Amalfitana, a causa del crollo di un vecchio edificio ubicato in via Pioppi. Il cedimento, fa sapere il sindaco Andrea Reale «ha interessato buona parte delle Cartiere della famiglia Amorino» e ha invaso l’alveo del fiume Reginna Minor». Fortunatamente non si registrano feriti ma il primo cittadino ha disposto la chiusura immediata del tratto di strada, impedendo il transito veicolare e pedonale. «Stiamo predisponendo l’ordinanza - spiega il sindaco - che verrà notificata ai proprietari per l’immediata messa in sicurezza dell’intero edificio e lo sgombro immediato dell'alveo del fiume».