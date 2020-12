Salerno, incidente sul lavoro: perde la vita operaio 47enne La tragedia si è consumata nel pomeriggio nella zona industriale

Tragedia a Salerno dove questo pomeriggio, intorno alle 14, si è verificato un incidente sul lavoro che è costato la vita ad un 47enne. L’uomo, da quanto si apprende, è caduto da un’altezza di sei metri mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sul tetto di un capannone della zona industriale. L’impatto non ha lasciato scampo all’operaio. Indagini in corso dei carabinieri del comando provinciale di Salerno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.