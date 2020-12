Scontro tra due auto a Polla, una si ribalta Due feriti, sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco

Incidente questa mattina a Polla. Lungo la strada statale19 due auto – per cause ancora in corso di accertamento - si sono violentemente scontrate e una si è ribaltata. Il ragazzo alla guida del veicolo cappottato è stato immediatamente soccorso da un' ambulanza giunta sul posto che ha provveduto a trasportarlo presso il pronto soccorso dell'ospedale di Polla. Ferito anche l'altro giovane nella vettura ma entrambi, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. Alla guida dell'altra vettura una donna che non ha riportato ferite. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per mettere in sicurezza l'area e rimuovere il veicolo dalla carreggiata.