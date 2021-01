Salerno: fugge da un controllo in strada: arrestato 39enne Era ai domiciliari, durante l'inseguimento danneggiata l'auto della polizia, feriti 2 agenti

Sarebbe fuggito via durante un controllo nei pressi di un bar in via Sant'Eustachio a Salerno, arrestato dalla polizia un 39enne, dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di bene pubblico, ed evasione, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli agenti nel tardo pomeriggio di ieri, durante controlli per garantire la sicurezza in strada durante il Capodanno, alle 15.30 sono intervenuti dinanzi a un bar per la segnalazione di una lite in strada.

Fermata una persona sospetta a bordo di un’auto mentre l’uomo alla guida, in stato di alterazione psico-fisica, si è dato alla fuga con la vettura per eludere il controllo. Nel cercare di aprirsi la strada avrebbe urtato l’auto della Polizia e poi un altra macchina in sosta.

I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto, fermando l'auto e il conducente. Il 39enne avrebbe opposto ancora forte resistenza agli agenti, aggredendoli con calci e pugni. Bloccato ed ammanettato è stato accompagnato in questura.

I poliziotti hanno riportato delle lievi contusioni. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, si trova ai domiciliari in un'abitazione a Fratte.