Salerno, sequestrati dai carabinieri 16 chili di fuochi Denunciato un 65enne di Baronissi, sanzionate altre cinque persone

Denunce e sanzioni nella notte di San Silvestro per il mancato rispetto delle norme anti Covid e dell'ordinanza che vietava l'utilizzo di artifici pirotecnici. I militari guidati dal maggiore Adriano Fabio Castellari hanno denunciato un 65enne di Baronissi con precedenti di polizia che è stato sorpreso in via Roma a Salerno mentre vendeva artifici pirotecnici su una bancarella improvvisata, privo di qualsivoglia autorizzazione. La vendita abusiva ha portato al sequestro di tutto il materiale. In via Pietro da Eboli, invece, è stato sanzionato un 39enne, sorpreso ad utilizzare artifici pirotecnici, sprovvisto fra l’altro dei previsto dispositivo di protezione individuale. L’approfondimento del controllo ha poi portato all’ulteriore sanzione poiché l'uomo era alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, privo di assicurazione e con patente scaduta. Altre quattro persone, invece, sono state sanzionate in quanto prive di dispositivi di protezione individuale. Nel complesso i carabinieri hanno provveduto a sequestrare 16 chili di fuochi artificiali.