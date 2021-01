Nottata movimentata a Salerno tra furti e inseguimenti Beccato un ladro napoletano in trasferta, recuperate due auto. Arrestato anche uno spacciatore

Nottata movimentata a Salerno per gli agenti dell'ufficio prevenzione e soccorso: un paganese di 33 anni è stato arrestato intorno all'1 in via Marchiafava. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'indagato è stato controllato a bordo della sua vettura: aveva con sé sette dosi di cocaina nascoste nelle parti intime, in un contenitore di plastica.

Nell'auto gli agenti hanno inoltre trovato un bilancino di precisione e poco più di 1300 euro in banconote di piccolo taglio ed un telefono cellulare. Ora si trova ai domiciliari.

Sempre stanotte gli agenti della questura di Salerno hanno inseguito da Via Valerio Laspro due veicoli, una Q3 e una Citroen C3, che erano fuggite all'alt. Entrambi i veicoli erano risultati rubati. Il conducente dell'Audi ha provato a speronare i poliziotti, ma è stato bloccato dopo una breve fuga a piedi.

Dei tre ladri in fuga, è stato arrestato un napoletano residente a Scampia, classe '72, con precedenti per rapina, estorsione e furto che ora si trova in una cella del carcere di Salerno. Sia la Q3 che la C3 sono state restituite ai proprietari. Gli agenti hanno inoltre sequestrato numerosi attrezzi da scasso, centraline e dissuasori di frequenze.