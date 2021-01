La perizia di Rago non entra nel processo d'Appello Crescent Il 9 febbraio saranno ascoltati i periti della Procura

La perizia dell'ingegnere Vincenzo Rago non entrerà nel processo d'Appello Crescent. È quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Salerno (presidente Patrizia Cappiello) che questa mattina si sono pronunciati sulle richieste fatte dal procuratore generale e dalle parti civili. Italia Nostra e No Crescent, infatti, attraverso gli avvocati Giuseppe Della Monica e Oreste Agosto, avevano chiesto di poter sentire in aula il tecnico nominato dalla Procura nell'ambito del procedimento sui presunti abusi in merito alla deviazione del torrente Fusandola. Non sarà ascoltato nemmeno il direttore dell'area operativa dell'Agenzia del Demanio di Salerno, Paolo Maranca. Il processo di primo grado, nel quale era imputato anche il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca per questioni legate a quando era sindaco di Salerno, è terminato con una pioggia di assoluzioni per tutti gli imputati. È stato ammesso al dibattimento, invece, l'esame degli ingegneri Luigi Boeri e Riccardo Ciuti e del geometra Rinaldo Chericoni, consulenti della Procura, nonché di Vincenzo Strianese, consulente tecnico nominato dalla parte civile. I primi tre saranno ascoltati il 9 febbraio.