Porto di Salerno: trovati 26 clandestini a bordo di una nave Provenivano dalla Turchia. A bordo anche sei minorenni che resteranno nel salernitano

La polizia di frontiera marittima e la capitaneria di porto di Salerno questa mattina all'alba, alle 5, hanno scoperto nello scalo salernitano, stipati in due container 26 clandestini iracheni, provenienti dalla Turchia. Erano nascosti all'interno della nave salpata dal comune turco di Aliaga. 20 maggiorenni, 12 donne e otto uomini, 6 minori, tutti arrivati ieri sera.

Visitati dal personale del 118 sono risultati in buono stato di salute. Sono stati sottoposti tutti anche a tampone anti Covid. I maggiorenni saranno respinti in queste ore e torneranno in Turchia, i minori restano invece sul territorio. Denunciato e multato il comandante della nave per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.