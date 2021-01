Costiera: si perde giovane su Monte Avvocata trovato a Maiori Il azione il soccorso Alpino e Speleologico della Campania

E' stato ritrovato a Maiori in buone condizioni il giovane disperso ieri in Costiera Amalfitana nell’area del Monte Avvocata. Ad individuarlo i forestali, volontari della PC di Tramonti e l’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco che però non ha effettuato il recupero. In azione per raggiungere il disperso i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che si sono divisi in due squadre per raggiungere il luogo dove si trovava il ragazzo.

Una prima squadra è partita da “Badia di Cava” percorrendo il sentiero 300, l’altra squadra è partita da Maiori, percorrendo il sentiero 307. Raggiunto il giovane i sanitari del CNSAS hanno valutato potesse affrontare il ritorno a piedi.