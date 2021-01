Mostra i genitali a due bambini, di 6 e 10 anni: arrestato Il 46enne salernitano ai domiciliari per corruzione di minori

Avrebbe mostrato nell'agosto scorso i genitali a un bambino di 10 anni sul Lungomare Colombo e due mesi, dopo ad Ottobre, si sarebbe toccato le parti intime davanti a un bimbo di appena 6 anni. E' stato arrestato in queste ore per corruzione di minorenni, dai carabinieri della stazione di Mercatello, un 46enne del posto. L'uomo sarebbe stato già in passato protagonista di atti persecutori.