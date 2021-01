Ennesimo incidente sul lavoro: muore operaio 36enne E' la quarta morte bianca dall'inizio del 2021. Il sindaco: "Addio all'amico di tutti"

Non ce l'ha fatta Salvatore Sasso, l'operaio 36enne originario di Brienza, coinvolto in un incidente sul luogo di lavoro giovedì scorso, in un’azienda di Bellizzi. L’uomo si è spento all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni erano parse subito gravi.

Il 36enne, che stava lavorando per una ditta edile lucana su alcune lamiere, sarebbe improvvisamente scivolato cadendo all’indietro dall'alto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Questa mattina i funerali nella chiesa della Santissima Annunziata di Brienza, nella provincia di Potenza.

Cordoglio dal sindaco di Brienza, Antonio Giancristiano: “ ci lascia uno dei ragazzi più amati e stimati della comunità burgentina. Sempre educato e disponibile con tutti, lascia un vuoto incolmabile. In questo momento di grande sconforto e delicato, mi unisco, insieme all’amministrazione comunale ed alla comunità, al dolore che ha colpito tutti i familiari per la scomparsa del caro Salvatore, amico di tutti“.