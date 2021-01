Anziano scomparso da ieri, ansia a San Cipriano Picentino Ricerche in corso per ritrovare Carmelo Leo che si è allontanato dalla propria abitazione

La comunità di San Cipriano Picentino è in ansia per Carmelo Leo, anziano di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri. Sono in corso le ricerche su tutto il territorio da parte di forze dell'ordine e volontari. Anche il sindaco Sonia Alfano sta seguendo da vicino la vicenda ed è in costante contatto con le autorità che stanno coordinando le ricerche. Da ieri è stato lanciato l'allarme attraverso i social:

«Non si hanno più notizie da questa mattina, da quando si è allontanato dalla propria abitazione in San Cipriano Picentino, del signor Carmelo Leo. Chiunque avesse informazioni a riguardo è invitato a contattare le forze dell'ordine al numero 112 o il sindaco al numero 3208257627 o il comandante della polizia locale al numero 3394383911. Chiediamo la massima diffusione e collaborazione!»