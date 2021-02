Salerno: fuggono all'alt dei carabinieri, arrestati 2 giovani Inseguimento nella notte: in auto avevano droga e soldi. Uno percepiva il reddito di cittadinanza

Nottata movimentata a Salerno, dove una pattuglia della Radiomobile ha notato una Smart nella zona di Via Asiago. Alla vita dei militari gli occupanti hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati bloccati: due giovani di 20 e 18 anni, entrambi residenti in città, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati altri 100 grammi di droga, materiale per la pesatura e il confezionamento e circa 3mila euro in contanti, che i carabinieri ritengono possa essere provento dell'attività di spaccio.

I due giovani sono stati arrestati ed ora si trovano ai domiciliari: uno dei due percepiva anche il reddito di cittadinanza.