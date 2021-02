Appicca il fuoco vicino a una centrale elettrica: arrestato In azione i carabinieri

Avrebbe appiccato il fuoco in montagna per favorire la crescita di nuove aree pascolive per i suoi animali. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano, allarmati da una densa coltre di fumo, si sono recati in località “Sella di Conza”, nel comune di Castelnuovo di Conza. Lì hanno notato la nube nera provenire dalla direzione della centrale elettrica di alta tensione della Terna.

Trattandosi di un' area impervia la pattuglia, attraverso un sentiero, ha raggiunto a piedi il punto e giunti sul posto, ha beccato una persona intenta ad appiccare il fuoco in diversi punti.

L'incendiario, che ha opposto resistenza, è stato arrestato, le fiamme arginate. L'uomo è stato posto domiciliari. Si tratta del titolare di un allevamento ovicaprino. In seguito ad altri accertamenti è stato anche denunciato.