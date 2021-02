Violazioni anti-Covid, chiusi due bar nel Vallo di Diano Ad Atena una festa di compleanno abusiva, a Sala Consilina si beveva oltre l'orario consentito

In uno si stava svolgendo una festa di compleanno abusiva, in un altro gli avventori sono stati sorpresi a bere oltre l'orario consentito. Per questo motivo i carabinieri hanno chiuso per cinque giorni due bar, rispettivamente ad Atena Lucana e Sala Consilina.

I controlli dei militari della compagnia di Sala Consilina nel Vallo di Diano proseguono, soprattutto per evitare rischi di assembramenti e comportamenti scorretti che possono favorire la diffusione del contagio.