Fiumi di droga tra Napoli e Salerno: 45 arresti Blitz di polizia e dda. Durante le perquisizioni domiciliari trovati 700mila euro in contanti

Importante operazione antidroga tra il salernitano e l'hinterland napoletano da parte della Squadra Mobile di Salerno, che, coadiuvata dagli agenti di altre Questura, tra cui quella di Napoli, ha sgominato alcuni gruppi di trafficanti e spacciatori che avrebbero rifornito costantemente le piazze di spaccio del capoluogo e dei comuni vicini.

E' quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Eseguite all'alba 45 ordinanze di custodia cautelare, 38 in carcere, 7 ai domiciliari. Le accuse a vario titolo, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I diversi gruppi criminali si sarebbero occupati di tutta la filiera: dall'acquisto, al trasporto, alla lavorazione, al confezionamento e alla vendita di grandi quantità di droga.

Ad incastrare i pusher, tra loro vi sarebbero anche 3 donne, intercettazioni telefoniche, gli indagati comunicavano in codice. Sono stati beccati grazie anche alle telecamere nascoste dagli investigatori che hanno permesso di captare i traffici e chiarire il ruolo apicale dei due promotori dell'organizzazione e dei vari sodali. Durante le perquisizioni domiciliari gli agenti, oltre alla droga, hanno trovato anche una pistola a tamburo e una gran quantità denaro in contanti, circa 700mila euro, per gli inquirenti frutto dello spaccio.