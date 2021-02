Trovato morto a Brignano, si indaga: disposta l'autopsia La vittima è un giovane classe '85: la procura ha aperto un'inchiesta

La procura di Salerno ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane trovato senza vita a Brignano. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, nella zona periferica della città.

A terra il corpo senza vita di un uomo, classe 1985. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la polizia, oltre al medico legale per l'esame esterno.

Gli investigatori non hanno escluso alcuna ipotesi e si indaga a tutto campo: anche per questo motivo il pm ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.