Salerno, arrestato il rapinatore della zona orientale La polizia lo ha sorpreso con due coltellacci da macellaio e una pistola a tamburo

E' finito in manette con l'accusa di rapina, ed è stato trasferito in una cella del carcere di Fuorni. I poliziotti lo ritengono l'autore dei colpi messi a segno negli ultimi giorni nella zona orientale di Salerno: in manette è finito un 52enne della città.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Oreste Petrillo, dov'era stata segnalata una rapina presso la farmacia comunale. L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha provato a disfarsi di un fagotto ma è stato bloccato dagli agenti: all'interno due coltellacci da macellaio e una pistola a tamburo, utilizzati per la rapina.

Gli investigatori sono convinti che il 52enne sia lo stesso bandito che ha messo a segno altri colpi nella zona orientale di Salerno.