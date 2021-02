Vede l'ex con il nuovo fidanzato,li aggredisce con un coltello La polizia ferma un 51enne

Vede l'ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno, li aggredisce in strada con un coltello, arrestato 51enne dalla polizia.

Gli agenti hanno fermato lo stalker nel centro cittadino di Salerno. L'uomo si sarebbe reso responsabile di condotte persecutorie nei confronti della donna, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale ormai finita. Non rassegnandosi alla fine del rapporto, avrebbe perseguitato l'ex, per questi motivi era stata emanata dall’Autorità Giudiziaria la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna ed il divieto di frequentare luoghi prossimi all’abitazione ed al posto di lavoro della ex fidanzata con il divieto di contatto in qualsiasi modo.

Nonostante la misura cautelare applicatagli il 51enne avrebbe continuato a perseguitare l'ex ancor di più quando ha saputo di una nuova relazione sentimentale tra la donna ed un’altra persona, con appostamenti, pedinamenti, minacce, offese.

Ieri sera l’episodio conclusivo, con un’ aggressione prima verbale e poi fisica, anche con la minaccia con un coltello, da parte dello stalker che aveva notato la donna in compagnia del suo nuovo compagno.

Un passante, che ha assistito alla scena, ha telefonato al numero d’emergenza.