Salerno, clienti seduti al tavolo oltre le 18:multati 5 locali Positivo al Covid trovato per strada: denunciato. I controlli in provincia dell'ultima settimana

Controlli antiCovid in provincia di Salerno. Nel corso dell’ultima settimana sono state controllate 6687 persone, 4168 veicoli e 1799 esercizi pubblici.

132 le persone multate per il mancato uso della mascherina e 9 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa. Nel corso dei controlli è stato anche chiuso un locale e denunciata una persona poiché trovata in giro nonostante sottoposta a quarantena in quanto positiva al virus.

In particolare, a Salerno i gestori di cinque locali, tre al Corso Vittorio Emanuele, uno a Piazza Sant' Agostino, ed, infine un altro, a via Roma, sono stati sanzionati perché hanno continuavano la somministrazione oltre le ore 18, anche con il servizio ai tavoli. A Battipaglia, invece, è stato chiuso un circolo ricreativo perché consentiva la consumazione di cibo a una decina di clienti assembrati all’interno, oltre le ore 18. Complice il bel tempo, la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una maggioraffluenza di persone in strada. Al fine di verificare il rispetto delle normative previste anche dalla “nuova” zona arancione sono stati intensificati i controlli in tutta la provincia.