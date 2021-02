Salerno, 38enne trovato in possesso di 40 dosi di crack L'uomo è finito ai domiciliari ed è stato anche multato per la violazione delle norme anti-Covid

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, nell'ambito dei servizi di prevenzione Covid e sicurezza hanno tratto in arresto M.F. 38enne, salernitano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'attenzione dei militari in transito nel quartiere di Pastena è stata attirata dalla presenza in strada di alcune persone ben oltre l'orario del coprifuoco. In seguito al controllo ed alle relative sanzioni, visti i precedenti a carico di uno di loro, è stata eseguita una perquisizione personale, veicolare e domiciliare che ha portato al sequestro di 8 grammi di crack suddivisa in oltre 40 dosi, bilancia di precisione e denaro per 760 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

Il 38enne, oltre ad essere stato sanzionato per la violazione delle norme relative all'emergenza COVID, su disposizione della magistratura è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.