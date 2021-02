Paura a Salerno, donna investita da una moto a Torrione L'incidente nei pressi di piazza Gloriosi

Paura, questa sera, nei pressi di piazza Giancamillo Gloriosi, nel quartiere Torrione di Salerno. Per dinamiche ancora in corso di accertamento, poco dopo le 18.30, una donna è stata investita da una moto mentre attraversava la strada. L'impatto, stando a quanto evidenziato da alcuni testimoni, è stato piuttosto violento, ma sembrerebbe che la donna non abbia riportato gravi conseguenze. Diverse le persone che si sono radunate in zona e che hanno provveduto a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze della croce rossa e dell'Humanitas che, dopo i primi accertamenti, hanno trasportato la donna in ospedale. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.