Incidente in jeep: muore 51enne Ricoverato all'ospedale di Polla non è sopravvissuto. Lascia moglie e figlio

Non ce l'ha fatta il 51enne Mattia Marra, protagonista di un incidente in jeep. Si era scontrato contro una struttura. L'uomo, originario di Corleto Monforte, dopo un lungo ricovero in ospedale a Polla, è deceduto. Originario di Eboli, lascia una moglie e un figlio.