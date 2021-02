Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: un ferito Traffico in tilt

Incidente stradale lungo il raccordo Salerno- Avellino. Traffico in tilt in direzione Nord, dopo un violento scontro, avvenuto questo pomeriggio, tra una macchina e un tir all'altezza della galleria di Cologna. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Ancora tutta da ricostruire la dinamica. Sul posto sono giunti i sanitari della Solidarietà di Fisciano per prestare soccorso ad un uomo rimasto ferito dall’impatto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Sul posto anche le forze dell’ordine a cui spetterà appurare la dinamica e le cause dell’incidente.