Salerno, fiamme all'interno dell'ex Pastificio Antonio Amato Sul posto vigili del fuoco e polizia

Fiamme all'interno dell'ex pastificio Amato di Salerno. Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, al secondo piano nell'edificio situato nel quartiere Mercatello. Ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto vigili del fuoco e gli agenti di polizia. A dare l'allarme alcuni residenti della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, la palazzina è ormai abbandonata da tempo e non si esclude che il fuoco possa esser stato acceso da qualche senzatetto in cerca di riparo dal freddo.