Salerno, 3 arresti dei carabinieri: in cella un parcheggiatore Multate 5 prostitute, 20 persone e 3 locali per violazioni delle norme anti Covid

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, nel corso di controlli sul territorio, hanno denunciato 5 prostitute per violazione delle prescrizioni imposte dal Daspo urbano; 3 persone per aver violato la Sorveglianza Speciale; 18 per “esercizio del mestiere di “parcheggiatore abusivo”; 5 per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Salerno; 1 per rifiuto di sottoposizione ad esame tossicologico; 8 per guida senza patente. I militari hanno inoltre sanzionato 20 persone e 3 locali per violazione della normativa anti Covid.

Arrestato inoltre un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, beccato a fare il parcheggiatore abusivo, mentre era sottoposto a sorveglianza speciale.

Ricondotto nel proprio domicilio il giorno seguente, all’atto di un successivo controllo, non è stato trovato a casa ma – precisano gli inquirenti - sull’abituale “luogo di lavoro”, motivo per il quale è stato arrestato una seconda volta per evasione e sottoposto ancora ai domiciliari.

Arrestato anche un 37enne salernitano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per stupefacenti. Protagonista di un'altra evasione un 54enne scoperto dai carabinieri fuori dalla propria abitazione dove si trovava ai domiciliari.