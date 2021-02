Sorpreso a rubare, tenta di corrompere poliziotti: arrestato In carcere a Fuorni è finito un 38enne di Salerno, sorpreso in un esercizio commerciale

Furto, istigazione alla corruzione e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse contestate ad un 38enne di Salerno, sorpreso dopo un furto all'interno di un esercizio commerciale di Via San Leonardo, nella zona orientale della città. L'uomo è stato bloccato in via Marchiafaca da una Volante.

Il 38enne ha provato a corrompere gli agenti, offrendo parte della refurtiva per evitare l'arresto. Tentativo finito male, dopo il quale ha tentato di sottrarsi al fermo con violenza.

Per questo motivo l'indagato è stato arrestato ed ora si trova in carcere a Fuorni, mentre gli attrezzi rubati (cacciaviti e altri oggetti per il fai da te, per un valore complessivo di circa 100 euro), sono stati riportati in negozio.