Salerno, in giro in centro senza mascherina: 10 multe Sanzionati 4 locali e denunciati due parcheggiato abusivi. Controllate dai carabinieri 60 persone

Controlli anti Covid nel centro storico di Salerno, messo in campo un nuovo dispositivo con oltre 20 i militari dell’Arma, fra cui Carabinieri specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno multato 10 persone per il mancato uso della mascherina.

Controllate anche 4 attività commerciali con altrettante sanzioni amministrative per violazioni in materia di Covid da parte degli avventori, mancate registrazioni su libretto unico del lavoro, impiego di cittadino extracomunitario in nero.

Denunciati anche dai militari 2 parcheggiatori abusivi e due persone, già note alle forze dell'ordine, poiché trovati alla guida di veicoli sequestrati. Complessivamente sono stati controllati dai carabinieri 40 veicoli e 60 persone a piedi. Elevate 4 contravvenzioni al codice della strada.

Segnalato alla Prefettura anche un sedicenne trovato in possesso di un grammo di hashish.

L’attività ha riguardato i principali punti di potenziali assembramento.