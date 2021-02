Blitz dei Nas: 30 kg di alimenti non tracciabili in un locale Elevate tre sanzioni dai militari

Blitz dei Nas in centro a Salerno, accertate violazioni in materia di settore all’interno di uno dei 4 locali controllati dai militari, un ristorante/pizzeria in cui sono stati rinvenuti oltre 30 kg di alimenti non tracciabili, oltre alla gestione anomala di un deposito, per cui sono state elevate sanzioni, 3 diffide e richiesta sospensione attività con sopralluogo urgente dell’Asl.