Salerno: ennesima aggressione a un controllore su un bus I sindacati: "Chiediamo al prefetto di riattivare il tavolo "Sicurezza"

Ancora un'aggressione su un mezzo di BusItalia, a darne notizia le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Faisa Cisal che scrivono in una nota: “

Esprimiamo il nostro sdegno e condanniamo aspramente, l’ennesima e vile aggressione perpetrata, questa mattina a Mercatello sulla linea “8”, ai danni di un lavoratore di Busitalia Campania, da parte di un utente facinoroso, scagliatosi contro il verificatore, perché sprovvisto del titolo di viaggio.

E’ bastato davvero poco, ed in breve tempo dalle minacce verbali, si è passato a quelle fisiche, scatenando una violenza inaudita ed ingiustificata nei confronti del verificatore, che svolgeva solo il suo lavoro, a lui va tutta la Nostra Solidarietà”. I sindacati precisano ancora: “È indispensabile, pertanto, porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale, ora più che mai, visto il delicato momento che il paese sta vivendo.

Questi rappresentano solo gli ultimi episodio, insieme ai casi di minacce con bottiglie di vetro rotte, coltelli messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro episodi di aggressioni e discussioni di ogni genere a carico di autisti di autobus e verificatori titoli di viaggio, più delle volte passati nella dimenticanza che oramai sempre più spesso si registrano. Per questo chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, di riattivare il tavolo “Sicurezza” nato prima della fase “uno” e che ha profuso ottimi risultati in questi mesi”.