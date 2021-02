Salerno al setaccio: controllate oltre 8 mila persone Multate 180 persone per il mancato uso della mascherina

Provincia di Salerno al setaccio per le norme anti-Covid. Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 8817 persone, 5447 veicoli e 2430 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono state multate 180 persone per il mancato uso della mascherina e 12 titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto delle normative.

La settimana appena trascorsa è stata connotata "da fenomeni di negligenza e di inosservanza" Fanno sapere le forze dell'ordine. Nel corso delle verifiche sono state multate anche persone presenti in un comune diverso rispetto a quello di residenza senza giustificato motivo e persone intente a consumare alimenti sul posto, nonostante il divieto. Controlli intensificati dopo le ultime ordinanze firmate dal sindaco di Salerno: per questo fine settimana divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 18 sino alla chiusura e chiuso l’arenile di Santa Teresa, dalle ore 7 alle ore 22.