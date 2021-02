Salerno, uomo armato di pistola rapina un supermercato Bottino di circa mille euro, indagini in corso della Polizia

Rapina a mano armata in un supermercato della zona orientale di Salerno. È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 18.30. Un uomo con il volto travisato e armato di pistola ha fatto irruzione nel punto vendita Pick-up di via Zanotti Bianco, nel quartiere Pastena, facendosi consegnare l'incasso. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, ammonta a circa 1000 euro. All'interno del market vi erano diversi clienti ma in pochi si sono accorti di quanto stava accadendo. Indagini in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato che, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, proveranno a risalire all'autore del colpo. Si tratta della terza rapina avvenuta nel giro di poche settimane a Salerno città: una sequenza preoccupante che è al vaglio degli investigatori.