Trovato con pistola, munizioni e 13mila euro: arrestato 34enne

I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno fermato un 34enne salernitano, B.B. Già noto alle forze dell'ordine, residente nella zona di Matierno, per sottoporlo a controllo e perquisizione sia personale che domiciliare. L’operazione dei militari del Norm, coadiuvati per l’occasione da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno, ha permesso di trovare, ben nascosta all’interno dell’abitazione, una pistola Beretta calibro 6,35 oltre a 200 cartucce di vario calibro: dall’analisi della matricola è risultato come l’arma fosse regolarmente denunciata da un 73enne deceduto nel novembre scorso.

Il 34enne, interrogato dai Carabinieri circa la provenienza dell’arma, avrebbe detto di averla trovata e di averla tenuta poiché amante delle armi in genere. Durante la perquisizione i militari hanno trovato quasi 13mila euro, il denaro è stato sequestrato insieme all’arma ed alle munizioni. L'uomo è stato arrestato, si trova in carcere a Fuorni. Trovato anche uno “spinello”, motivo per cui il giovane è stato segnalato anche come assuntore di stupefacenti.