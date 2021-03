Droga, soldi ed un coltello: in manette tre salernitani Due sono finiti agli arresti domiciliari

Colti in flagranza di reato con droga, soldi in contanti ed un coltello a serramanico: arrestati dagli agenti di polizia tre salernitani. I giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati da una pattuglia della sezione volanti, durante un servizio di pattugliamento serale, in via Medaglie d’Oro, nel quartiere di Pastena.

Uno di loro tre è stato trovato con tre dosi di cocaina e 840 euro in contanti, altre tracce di droga sono state ritrovate nella loro autovettura. I poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare presso

le abitazioni dei tre soggetti e a casa di uno dei tre giovani, appoggiato su una mensola, è stato ritrovato un coltello a serramanico con la sola lama a punta di cm 12.

I poliziotti hanno quindi proceduto all'arresti: due sono stati portati al carcere di Fuorni, mentre il terzo è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari. Il G.I.P. ha convalidato gli arresti e ha disposto per due di essi gli arresti domiciliari.