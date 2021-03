Smaltimento illecito dei reflui: tre aziende nei guai Raffica di controlli ad Altavilla Silentina ed Albanella |FOTO

Una nuova operazione a tutela dell’ambiente. Nel mirino dei controlli dei carabinieri e del personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos di Salerno, i comuni di Altavilla Silentina ed Albanella. Tre le aziende zootecniche, specializzate nell’allevamento di bestiame bovino, bufalino e suinicolo, controllate nel corso dell'operazione Dirty Earth (terra sporca), per verificare la corretta gestione dei reflui zootecnici, ma anche la regolarità urbanistica delle strutture presenti nelle aziende.

Nella prima azienda sono state riscontrate diverse violazioni. In primis un'illecita gestione degli effluenti prodotti da bovini e suini: dai controlli è emerso che i reflui prodotti venivano, da tempo, smaltiti su di un terreno aziendale di circa 8mila metri quadri. Scoperte anche decide di tonnellate di letame e rifiuti di varia natura all'interno della stalla per maiali. Il tutto è stato stato sottoposto a sequestro, scoperte anche violazioni in materia urbanistica ed edilizia.

Il titolare di un'altra azienda, a seguito di ripetuti smaltimenti illeciti, aveva realizzato in un terreno di sua proprietà un enorme deposito incontrollato di reflui zootecnici. Da questo, è stata coperta "una perdita" che ha determinato l’inquinamento del suolo e dei canali presenti a valle dell’azienda. La struttura ed il terreno sono stati sequestrati.

L’ultimo controllo ha interessato un’altra impresa zootecnica bufalina. Dalle verifiche è emerso che l’imprenditore aveva realizzato un enorme deposito di silomais su di una platea in cemento senza tuttavia adottare alcun accorgimento utile a contenere il percolato prodotto a seguito della maturazione, che raggiungeva i terreni sottostanti ed i canali di scolo che più a valle confluiscono nel fiume Calore. Sono scattati i sigilli anche per questa struttura.