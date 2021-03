Orria: ritrovato l'anziano scomparso In azione anche i cani molecolari

E' stato ritrovato in buone condizioni l'88enne di Orria scomparso da casa ieri pomeriggio. La macchina delle ricerche ha visto al lavoro: carabinieri, protezione civile e la polizia municipale. Ha partecipato alle operazioni anche il sindaco Mauro Inverso, familiare dello scomparso.

Impiegati i cani molecolari. L'anziano è stato ritrovato poco prima dell’una in un terreno agricolo, non distante dal centro abitato. Aveva perso gli occhiali ed era in stato confusionale.