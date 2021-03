Evade dai domiciliari e va dall'ex con un coltello: arrestato I carabinieri mettono in salvo la donna e la figlia

Evade dai domiciliari per tornare a casa dell’ex: arrestato dai Carabinieri.

Nel giorno della Festa della Donna è pervenuta ai militari una richiesta di soccorso al 112 da parte di una salernitana, che ha chiesto aiuto per la presenza del suo ex convivente in casa, nonostante questi fosse sottoposto alla detenzione domiciliare a Montecorvino Pugliano per stalking nei suoi confronti. L’uomo avrebbe avuto con sé un grosso coltello da cucina. Immediatamente i carabinieri della Stazione di Salerno Fratte si sono recati sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza la donna e la figlia, entrando nell’abitazione.

Il 33enne Z.D. è stato trovato nascosto all’interno di un armadio e subito bloccato; la successiva perquisizione ha poi portato al ritrovamento di un coltello da cucina all’interno del cassetto di un comodino. L’uomo era giunto il 6 marzo nell’abitazione dell’ex compagna, che avrebbe però trovato il coraggio di chiedere aiuto solo l’8 marzo. Il 33enne, già destinatario di ordinanza di custodia in carcere per gli atti persecutori poi sostituita con divieto di avvicinamento, si trovava ai domiciliari per violazione di questo divieto il 10 gennaio di quest’anno. I Carabinieri di Salerno Fratte lo hanno arrestato nuovamente e condotto in carcere a Fuorni.