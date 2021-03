Revenge porn: una foto modificata per "colpire" la ex 13enne Locandine a sfondo sessuale realizzate con un fotomontaggio: 17enne in comunità

Ha “catturato” una foto della sua ex da un video che la 13enne aveva pubblicato sui social e l’ha modificata facendo apparire la giovane nuda. Poi ha stampato l’immagine su delle locandine con l’aggiunta di frasi che facevano alludere a prestazioni sessuali a pagamento. L’ennesima storia di revenge porn arriva dall’Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno e vede protagonista un 17enne. Il giovane, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, è stato raggiunto da un’ordinanza coercitiva del collocamento in comunità. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta dai familiari della vittima. Da quanto si apprende il 17enne avrebbe agito di notte, tappezzando con locandine a sfondo sessuale le strade del paese in cui vive la sua ex. Un gesto legato a futili motivi di gelosia.

Il mattino seguente sono stati i genitori della vittima, insieme alle amiche e ad alcuni residenti a rimuovere tempestivamente i manifesti. Le indagini effettuate dagli agenti del compartimento Campania della Polizia Postale hanno consentito di risalire al responsabile. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare, verificando anche il contenuto dei dispositivi elettronici del giovane. Attività che ha dato riscontri: i poliziotti, infatti, hanno rinvenuto sia il fermo immagine “rubato” dal video che la foto modificata per realizzare la locandina. Elementi che hanno indotto il gip ad accogliere la richiesta della Procura minorile, disponendo il collocamento in comunità per il 17enne.