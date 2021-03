Assembramento in circolo a Battipaglia: multe e locale chiuso Controlli antiCovid in provincia di Salerno: fermate più di 5mila persone

Controlli a tappeto, in provincia di Salerno, per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Verifiche intensificate, nell'ultima settimana, anche in relazione all'entrata in vigore della "zona rossa". Dall’ 8 al 14 marzo sono state controllate 5829 persone, 3376 veicoli e 2003 esercizi pubblici. Le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina o per spostamento senza giustificato motivo sono state 147.

11, invece, i titolari di esercizi commerciali multati per mancato rispetto delle normative, di cui 3 sottoposti anche a chiusura.

In particolare, sono stati sanzionati alcuni bar perchè somministravano all’interno bevande alcoliche, o perché continuavano l’attività anche dopo l’orario consentito. A Battipaglia, invece, è stato sanzionato con la chiusura un circolo ricreativo perchè al suo interno sono state trovate delle persone, a dispetto di quanto previsto dalle normative. Il titolare e le persone all'interno del circolo sono stati anche multati.

Dalla questura, sottolineano l'importanza del rispetto delle norme antiCovid. "E' doveroso ricordare a tutti l’obbligatorietà di mantenere un comportamento responsabile, in modo da ridurre realmente il rischio di contagiare ed essere contagiati, e quindi di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale in maniera corretta, cioè coprendo il naso e la bocca, di non effettuare spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute ed, inoltre, di evitare di formare assembramenti."