Salerno, beccato a vendere droga in via Pironti: arrestato Il 26enne era già stato arrestato a dicembre per lo stesso motivo

Lotta allo spaccio a Salerno, nel mirino degli agenti di polizia M.C., 26enne arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo era già stato arrestato lo scorso 29 dicembre per lo stesso motivo. E' stato beccato dagli agenti mentre continuava ad effettuare "consegne" nel rione Calcedonia, nei pressi di via Pironti.

M.C. è stato sorpreso, ieri mattina, mentre vendeva 30euro di droga ad un giovane tossicodipendente C.G., di 40 anni, già iscritto al locale S.E.R.T.

Dalla perquisizione personale, secondo quanto riportato dagli agenti, gli sono stati trovati, nascosti nei pantaloni, altri nove involucri di cocaina nonché di un telefono cellulare usato per tenersi in contattato con gli acquirenti. Il 26enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di convalida.